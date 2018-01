Nederlanders beleven bloederige 'horroravond' op Malta na ruzie over 'irritant' kind

Daarna ging het allemaal heel snel volgens haar wederhelft. ,,De man kwam naar ons tafeltje en wilde vechten. Ik zei dat ik daarvoor niet naar Malta was gekomen. Hij duwde meerdere keren tegen mij aan, sneed me in mijn oor en gooide een stoel naar me. Een tweede man gooide daarna twee tafels naar mij. Mijn vrouw werd zo hard geduwd dat ze viel en gewond raakte aan haar been. Ik herinner me dat een vrouw met rood haar de twee mannen probeerde te kalmeren maar ze gingen gewoon door. Ze waren heel agressief zonder reden", aldus de Nederlander.



Volgens zijn vrouw pakte de tweede man daarna een stoel waarmee hij haar echtgenoot meerdere keren bewerkte. Ze zag bloed. ,,Even later gooide de man ons tafeltje om waarbij glazen, borden en ook het tafelblad braken." Om te laten zien hoeveel geweld de verdachten gebruikten, toonde de Nederlandse de rechter haar been vol krassen. Die liep de vrouw naar eigen zeggen op toen ze tegen de grond sloeg.