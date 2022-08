Nederlanders in Taiwan over Chinees machtsvertoon: ‘Wel wat gewend, maar was nu toch erg spannend’

Hij is directeur van een internationaal ontwerp- en innovatieadviesbureau voor hardwareproducten en woont al tien jaar iets ten noorden van de Taiwanese hoofdstad. Aan machtsvertoon van China is de Nederlander wel gewend. ,,Militaire vliegtuigen komen dagelijks de Taiwanese luchtverdedigingszone in’’, legt hij uit.



Desondanks beleefde de vijftiger de afgelopen dagen anders. ,,Er was nu enorm veel machtsvertoon. De Chinezen oefenden een blokkade van Taiwan door het eiland te omsingelen met oorlogsschepen. Er vlogen nu ook raketten op 100 kilometer hoogte over die aan de andere kant in zee ploften. Ik vond het persoonlijk wel beangstigend omdat de Chinezen dat nooit eerder hadden gedaan.’’