Nederlanders krijgen dikke boete voor selfie aan Fins-Russische grens

,,Wij bewaken onze grenzen, maak er geen illegale selfies", schrijft een Finse grenswacht op Twitter. Het incident vond plaats in de buurt van het dorpje Parikkala, in Zuid-Finland. Rusland en Finland delen een grens van ruim 1300 kilometer lengte, veelal door natuurgebied. De grens is afgezet met grenspalen, daarvoor staan borden die waarschuwen dat het een gebied is dat je alleen met een speciale vergunning mag betreden.

Wie de Nederlanders zijn en waarom (behalve voor het nemen van een selfie) ze in het gebied waren, vermeldt het bericht niet. Maar hun actie is niet uniek. Afgelopen zomer hielden de Finnen vier Britse twintigers aan die met een biertje in de hand een selfie maakten bij een Russische grenspaal, ze waren even over 'gehopt' vanuit Finland. De Britten werden zeven uur vastgehouden door de grenswacht.

Gevoelig