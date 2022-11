Nederlanders na nacht in vrieskou gered uit onherbergzaam gebergte in Bosnië

De man en vrouw, volgens de hulpdiensten toeristen van 25 jaar, waren gisteren gaan wandelen in het gebergte Visocica, zo’n 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sarajevo. ,,Gisteren tegen het eind van de middag, toen het donker werd, belden ze het alarmnummer omdat ze verdwaald waren’’, zegt Fahrudin Dobraca, directeur van bergreddingsdienst Novi Grad Sarajevo, die die reddingsoperatie leidde. ,,De twee stuurden hun locatie. Daaraan konden we zien dat ze in een gevaarlijk ravijn terecht gekomen waren. We hebben gezegd dat ze indien mogelijk niet van hun plek moesten gaan. Daarna was hun batterij leeg en verloren we het contact.’’

Vrieskou

De hulpdiensten sloegen meteen groot alarm. Ook de Nederlandse ambassade riep de hulp van de Bosnische autoriteiten in. Behalve diverse reddingsdiensten met honden hielp ook de politie mee met de zoektocht, en werd EU-vredesmacht Eufor om assistentie gevraagd. ,,Hun auto troffen we aan in het dorp Bobovica. Het gebied waar ze vanuit daar heen waren gelopen, is zeer onherbergzaam. Bovendien vroor het vannacht 3 graden, in de kloof waar de Nederlanders zaten misschien wel 6’’, verklaart Dobraca de haast.



Na een nacht in de vrieskou en een zoektocht van twaalf uur werden de twee onfortuinlijke toeristen gevonden door een team van veertien reddingswerkers. ,,Ze waren onderkoeld en uitgeput, maar bij een eerste check leek hun conditie niet ernstig. We hebben ze behandeld aan hun blaren. Gezien de omstandigheden hebben ze geluk.’’