Nederlanders opgepakt net voor ze aanslag wilden plegen tegen woning in Antwerpse stadsdeel Wilrijk

De Antwerpse politie heeft donderdagmorgen rond 5 uur twee Nederlanders gearresteerd die op het punt stonden een aanslag te plegen tegen een woning op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Er is ook een vuurwapen in beslag genomen. De bewoner is enkele jaren geleden al eens het doelwit geweest van een aanslag in het drugsmilieu.

Volgens woordvoerder Willem Migom van de politie Antwerpen werd er om 4.50 uur alarm geslagen door een camera-operator van de politie Antwerpen. Hij had iemand opgemerkt die zich verdacht gedroeg in de buurt van een woning die eerder al eens doelwit was van een aanslag.

Willem Migom: “Wij hebben onze ploegen discreet ter plaatse gestuurd. De man werd ter plaatse ingerekend. Hij had net voordien een vuurwapen weggegooid maar ook dat is teruggevonden. Iets verderop stond een auto met Nederlandse nummerplaat geparkeerd. Mogelijk was dat het vluchtvoertuig. De chauffeur is eveneens opgepakt. Het gaat om twee twintigers uit Nederland.“

De politie trommelde de ontmijningsdienst DOVO op en liet een explosievenhond ter plaatse komen om te verifiëren of er geen springstof of munitie is gebruikt. Het voertuig is ter plaatse onderzocht door technische politie.

Vijf jaar eerder

Aan de woning vond vijf jaar geleden al een schietincident plaats dat gelinkt werd aan het drugsmilieu. Toen kreeg Bilal B. enkele kogels in het been.

Burgemeester Bart De Wever zei afgelopen maandag in de Antwerpse gemeenteraad dat zijn politie kort op de bal speelt en geregeld aanslagen kan voorkomen. Ook vorige week werden zes verdachten opgepakt die concrete plannen hadden voor een aanslag in het drugsmilieu. Een eerste auto werd onderschept in de Museumstraat op het Zuid. Aan de woning op de Boomsesteenweg werd vorige vrijdag ook al een andere auto met Nederlandse nummerplaten doorzocht. De politie vond toen in beide wagens bivakmutsen en wapens gevonden.

De auto werd klemgereden ter hoogte van de Boomsesteeenweg.