Nederlanders overleden bij frontale botsing in Frankrijk

MET VIDEO ‘Een enorme klap’: auto en caravan van Nederlands gezin gaan in België in vlammen op

Op de snelweg E17 in Lokeren, in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, zijn de auto en caravan van een Nederlands gezin vandaag in vlammen opgegaan. De combinatie brandde volledig uit, nadat een metalen onderdeel van een vrachtwagen de onderkant van de auto had opengereten.

20 juli