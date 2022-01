Nederlanders veroordeeld voor mislukte plofkraak: ‘We hadden schulden en zin in avontuur’

Twee twintigers uit Amsterdam hebben in Duitsland elk een gevangenisstraf van 1,5 jaar gekregen voor een poging tot het opblazen van een geldautomaat in de buurt van Frankfurt, in juni vorig jaar.

Het duo wilde op 23 juni omstreeks 02.30 uur een plofkraak plegen op een geldautomaat in Alten-Buseck bij Gießen, zo'n 65 kilometer ten noorden van Frankfurt. Met een handlanger en zo'n 1,2 kilo explosieven troffen ze voorbereidingen maar tot het opblazen van de geldautomaat kwam het niet omdat de politie ingreep. Duitse en Nederlandse speurders hadden de verdachten al in de gaten gehouden. Twee van hen werden gearresteerd maar nummer drie wist te ontkomen.

De gearresteerde verdachten, beiden 20 jaar oud, moesten zich voor de rechtbank in Gießen verantwoorden voor het willen aanrichten van een explosie in combinatie met zware diefstal in bendeverband. Volgens de twee hadden ze schulden en lieten ze zich overhalen tot het plegen van een plofkraak vanuit een zekere lust naar avontuur. Het duo kende elkaar van gezicht omdat ze uit dezelfde buurt komen. Ze wonen bij hun familie, gaan naar school en verdienen af en toe wat bij door gelegenheidsbaantjes, hoorde de Gießener Anzeiger hen verklaren via een tolk.

Geen 'echt’ berouw

De twee bekenden volgens de krant alleen de dingen waarvan duidelijk was dat ontkennen geen zin had. Namen van andere betrokkenen of opdrachtgevers, verdere omstandigheden of achtergronden noemden ze niet, naar eigen zeggen uit angst dat hun familieleden iets zou kunnen overkomen. De rechtbank noemde de bekentenissen daarom ‘halfslachtig’ en zag bij het duo geen ‘echt’ berouw, aldus de voorzitster.

Ze zag onvoldoende bewijs voor de beschuldiging van ‘lidmaatschap van een criminele bende’. Daardoor werden de Nederlanders uiteindelijk veroordeeld voor het afspreken met het oog op het plegen van een misdrijf en de aanschaf van springstof voor het uitvoeren van een ​​explosie. De advocaten van de twee hadden elk gepleit voor een voorwaardelijke straf, omdat het niet tot een plofkraak was gekomen, hun cliënten een bekentenis aflegden en berouw hadden getoond.

De openbaar aanklager had een gevangenisstraf van drie jaar geëist omdat het volgens hem ging om ‘georganiseerde misdaad’ waarbij de betrokkenen ‘van geluk mogen spreken dat de plofkraak mislukte.’ Slechts 400 gram van de springstof was volgens de politie al genoeg geweest om het gebouwtje met de geldautomaat op te blazen. Gebruik van een grotere hoeveelheid had ‘aanzienlijke schade’ kunnen veroorzaken.

Utrecht

Volgens de politie ontmoetten de drie elkaar op 22 juni 's avonds in Utrecht en reden ze van daaruit naar Alten-Buseck, waar ze het gebouwtje met de bewuste geldautomaat bekeken. Daarna reden ze naar een garagebox die als schuilplaats moest dienen. Verdachte nummer drie vluchtte met het voertuig, dat hij achterliet in het nabijgelegen Wetzlar. In de wagen werden weinig bruikbare sporen gevonden.

De derde verdachte werd daarna gesignaleerd in de buurt van een bouwmarkt. De politie vermoedt dat handlangers hem daar oppikten. Een opsporingsbericht van de 24-jarige bleef zonder resultaat.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: