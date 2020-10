Nederlanders voor Duitse rechter wegens runnen ‘drugs- en kinderpornobunker’

Darknet-marktplaatsen

Hoofdverdachte is de 60-jarige Herman Johan X., geboren met de achternaam V-D in het Gelderse Renkum, maar nu geregistreerd in Singapore. Hij kocht de voormalige legerbunker in 2013 voor 450.000 euro en deed zich in contact met klanten voor als ‘Jordan Robson’. De andere Nederlandse verdachten zijn 50, 33 en 25 jaar oud. Het zou gaan om zijn zoons en een 50-jarige man die fungeerde als manager. De drie Duitse verdachten zijn 52, 24 en 20 jaar. De oudste was volgens het OM de boekhouder van de cyberbunker, de andere twee hielden zich bezig met de IT en en techniek. De 39-jarige Bulgaar zou als bewaker, verzorger van de vier waakhonden en klusjesman hebben gewerkt. Ze staan niet terecht in Koblenz maar voor de rechtbank in Trier, waar mee ruimte is voor het naleven van de 1,5 meter-regel en hygiënevoorschriften vanwege het coronavirus.