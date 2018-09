Nederlanders wapenen zich tegen de zondvloed van orkaan Florence

Hugo Heule woont in Charleston, South-Carolina. ,,Het is hier veranderd in een spookstad, iedereen is weg.’’ Heule besloot samen met zijn twee hondjes te blijven. ,,Waar moet je heen? En wanneer kun je terug na de storm? De infrastructuur hier is zo verouderd. Snelwegen veranderen in modderstromen en elektriciteitskabels liggen bovengronds. Ik heb voor een week drinkwater en eten. Als de stroom uitvalt heb ik nog een barbecue om eten op te bereiden.’’

Gerard ter Wee woont in Raleigh in North-Carolina zo’n 150 kilometer uit de kust, maar heeft ook een huis aan Ocean Isle Beach. Hij heeft er ramen en deuren beschermd met metalen huricane shutters. Speciaal doek moet het glas beschermen. ,,Maar dat beschermt alleen tegen kleine voorwerpen, niet tegen glasbreuk als er grote dingen rond gaan vliegen. De verwachting is dat de storm het water 3 tot 4 meter hoog zal stuwen. Dan verliezen we alles op de begane grond. Als de wind vrij spel krijgt in het huis is dat waarschijnlijk het begin van het einde. Veel mensen zullen alles verliezen. We kunnen alleen maar het beste hopen.’’