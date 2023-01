Nederlands consulaat in Istanboel dicht voor publiek om dreiging

Eerder deze maand verbrandde een rechtsextremist in Zweden al een koran. Dat gebeurde voor de Turkse ambassade. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet daarop weten dat Zweden niet hoeft te rekenen op de steun van Turkije bij het verkrijgen van het NAVO-lidmaatschap. Dat heeft Zweden samen met Finland aangevraagd na de Russische inval in Oekraïne.

‘De recente demonstraties in Zweden, Denemarken en Nederland, waarbij respectievelijk een koran werd verbrand en verscheurd, kunnen antiwesterse gevoelens oproepen en leiden tot demonstraties en protesten. Ook is er een verhoogde dreiging van een aanslag tegen westerse doelen, diplomatieke vertegenwoordigingen en gebedshuizen, in het bijzonder in Istanbul’, staat in het laatste reisadvies van Buitenlandse Zaken.