Nederlands klimuitje Ardennen draait uit op drama: Twintiger stort omlaag

Een Nederlander van een jaar of twintig verkeert in levensgevaar na een klimongeluk in de Belgische Ardennen. Hij stortte vanmiddag zo'n 20 meter omlaag en werd per traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis. ,,Het slachtoffer nam met een stuk of tien landgenoten deel aan een klimtocht georganiseerd door een camping," verklaart politiecommissaris Didier Lambert tegenover deze krant.

Hij wil niks zeggen over de identiteit, exacte leeftijd en woonplaats van het slachtoffer. Dat vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in Luik, zegt de chef van de politiezone Famenne-Ardenne.

Het klimongeluk vond plaats ter hoogte van Engreux, een dorp in de gemeente Houffalize. Ook daarover kan de politiecommissaris weinig kwijt. ,,Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. De omstandigheden waaronder het drama plaatsvond, zijn onduidelijk. Het gebeurde in een moeilijk toegankelijk bosgebied. Of het slachtoffer wellicht is uitgegleden? De weersomstandigheden waren goed en het was droog. Een van de onderzoeksvragen is hoe het zat met de begeleiding."

'Gediplomeerd en ervaren'

De Nederlander nam met een tiental landgenoten deel aan een klimtocht georganiseerd door camping Chasse et Pêche in Houffalize. De aan de rivier de Ourthe gelegen kampeerplek met safaritenten en blokhutten is populair bij Nederlanders. ,,Ik mag niks zeggen over de zaak", zegt een Nederlandse vrouw die de telefoon opneemt bij de receptie. Ze bevestigt noch ontkent dat het slachtoffer en de andere Nederlandse deelnemers aan de klimtocht op de camping verbleven.

Volgens de burgemeester van Houffalize werkt de camping samen met gediplomeerde en ervaren mensen. Ze organiseren allerhande buitensportactiviteiten, variërend van kano- en mountainbikearrangementen tot klimtochten. ,,Elke discipline voldoet aan zeer hoge veiligheidseisen", verklaarde Marc Caprasse tegenover regionale media. De burgervader benadrukte dat het ongeval plaatsvond op een moeilijk toegankelijke plek.

Positieve beoordelingen

De animatoren van de camping krijgen op Facebook positieve beoordelingen. 'Mannen wat hebben jullie een goede instructeurs. De instructies waren duidelijk en de begeleiding bij de diverse activiteiten was top', schreef een fysiotherapeut uit Castricum eind vorige maand. Hij was ook lovend over de stagiairs van het ID-college die er het vak mogen leren.

'Activiteiten perfect begeleid en georganiseerd', schreef een sportmanagement-specialist uit Emmen eind maart. Hij beleefde er naar eigen zeggen 'een prachtige outdoorweek' met de opleiding Leisure van het Drenthe College.

Traumabegeleiding