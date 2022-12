Nederlands meisje (12) omgekomen door skiongeluk in Tirol

Een 12-jarig meisje uit Nederland is zondagmiddag in het skigebied Spieljoch in de Oostenrijkse deelstaat Tirol om het leven gekomen. Volgens de politie verloor ze rond 16.00 uur haar balans, viel ze van een rand af en botste ze daarna tegen een boom.

Een getuige zag het gebeuren en schakelde direct de hulpdiensten in. De politie meldt dat het meisje na het ongeval zwaargewond naar een ziekenhuis in Innsbruck werd vervoerd. Daar is ze overleden.

De politie meldt op dezelfde dag ook een tweede ernstig ongeluk waarbij een Nederlander betrokken was. Rond 13.30 uur botsten een 54-jarige Duitser en een 62-jarige Nederlandse skiester tegen elkaar, waarbij één van de twee ernstig gewond raakte. De Nederlandse raakte daarbij zwaargewond en is naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Dat ongeluk gebeurde in Kitzbühel.

Lawine in Lech

Nu het wintersportseizoen is begonnen, gebeuren er meer ongelukken in de Alpen. Elders in Oostenrijk, bij wintersportplaats Lech, raakten gisteren vier mensen gewond door een lawine. Ze werden bedolven onder de sneeuw en konden worden gered. Eén van hen is er ernstig aan toe. Onderstaande beelden tonen hoe dat ongeluk gebeurde.