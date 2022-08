Nederlands stel overleden na val van rotsen tijdens wandeling in Zuid-Frankrijk

Oudste Nederland­se verdachte van in het water gooien van Hakim, niet langer verdacht van doodslag

Een van de twee Nederlanders die betrokken was bij het in het water gooien van de Belgische Oegandees Hakim Mutyaba (53) tijdens de Gentse feesten (die daarbij verdronk), wordt niet langer verdacht van doodslag. Dat bevestigt zijn Belgische advocaat Jonathan Bogaerts. Het gaat om de 25-jarige die steeds heeft ontkend dat hij Hakim in het water heeft geduwd of gegooid.

4 augustus