Nederlandse (35) week lang in cel VS door administratieve fout visum

Een Nederlandse toeriste heeft de schrik van haar leven gekregen toen de Amerikaanse douane haar vorige week arresteerde en opsloot na een bezoek aan buurland Mexico. Dit omdat het visum van de 35-jarige vrouw uit Leusden volgens hen niet in orde was. ,,Rianne is door de strengere regels van de regering-Trump een week lang ten onrechte als crimineel behandeld", zegt haar tweelingzus verbolgen tegen deze krant.

Ze kaart de zaak aan namens haar zus. Die is sinds vrijdagavond terug in Nederland maar liep geestelijk zo'n kla p op dat ze ons nog niet te woord kan staan. We vermelden haar achternaam niet om te voorkomen dat ze wordt bedolven onder interviewverzoeken en mentaal nog meer schade oploopt.

Rianne werd op vrijdag 28 september gearresteerd toen ze vanuit het Mexicaanse Tijuana (ten zuiden van San Diego) de Amerikaanse grens overstak. 'U bent illegaal in het land', zeiden de douaniers van de grenspost San Ysidro doodleuk nadat ze het visum van de vrouw hadden aangemerkt als 'ongeldig'.

Buiten kantoortijd

De Nederlandse belandde tot haar ontsteltenis in een cel met elf andere vrouwen. De omstandigheden waren mensonwaardig en slapen onmogelijk doordat het licht continu aan was, zo vertelde ze haar tweelingzus in het ene telefoontje dat ze pas veel later mocht plegen.

,,Rianne was hoorbaar overstuur", zegt haar zus terugblikkend. ,,Wij belden meteen het 24/7 contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag maar dat kon ons niet helpen. Het was al na 17.00 uur en we kregen te horen dat de zaak maar moest wachten tot maandag. Er kon volgens de ambtenaar van dienst geen actie worden ondernomen omdat het geen noodgeval was."

Quote Er kon volgens de ambtenaar van dienst geen actie worden ondernomen omdat het geen noodgeval was." Zus van Rianne

Op zondag 30 september belde de familie opnieuw naar het 24/7 centrum in Den Haag. ,,We vertelden dat Rianne al twee dagen in de cel zat onder mensonwaardige omstandigheden en het advies had gekregen om te bellen met de Nederlandse ambassade in Washington maar dat niet kon omdat ze slechts één telefoontje mocht plegen. Als enige reactie kregen we te horen: mevrouw u mag morgen terugbellen", verzucht de zus.

Vriendennetwerk

Omdat Rianne geruime tijd in de Verenigde Staten heeft gewoond, besloot de familie haar vriendennetwerk in te schakelen. Dat kwam de volgende dag met nog veel verontrustender nieuws: volgens een oud-sheriff kon de situatie wel zes tot acht weken duren en zou Rianne overgebracht worden naar de gevangenis in Osay Mesa, een immigratiedetentiecentrum in San Diego. Dit met het oog op haar uitzetting uit de Verenigde Staten.

Voor Riannes familie aanleiding om nog intensiever te bellen met het Nederlandse consulaat in San Francisco en ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dat belde dinsdag eindelijk terug, zegt Riannes zus. ,,Ik gaf aan dat het niet goed ging met Rianne maar kreeg te horen dat het ministerie en ook de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten niks konden doen aan het Amerikaanse beleid."

Studentenvisum

Dankzij druk van het vriendennetwerk, werd Rianne vrijdag vrijgelaten. Ze stapte meteen op het vliegtuig naar IJsland en vloog van daaruit naar Nederland. Ze werd volgens haar zus het slachtoffer van een fout van de Amerikaanse douane. ,,Die zette eerder dit jaar een kruisje op haar studentenvisum dat vijf jaar geldig was. Dat had nooit gemogen want daardoor werd ze uit het systeem verwijderd, zo bleek vorige week."

Quote Rianne beloofde de elf meiden in haar cel dit onrecht aan te kaarten. Zus

De regering-Trump voerde aan de grens met Mexico strengere controles in om drugs- en mensensmokkel en andere grensoverschrijdende criminaliteit in te dammen. Door die nieuwe regels werd niet alleen Rianne onterecht gearresteerd, zegt haar zus. ,,Er zitten ook honderden migranten onschuldig in de cel, constateerde Rianne. Ze beloofde de elf meiden in haar cel om dit onrecht aan te kaarten."

Administratieve fout

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken werd Rianne het slachtoffer van een administratieve fout bij de douane. Als gevolg daarvan verbleef de Nederlandse illegaal in de Verenigde Staten. Het ministerie bevestigt dat er in het begin van de zaak veel gaande was maar herkent zich niet in het door Riannes zus geschetste beeld.

,,Verschillende familieleden hebben ons na de arrestatie en opsluiting van Rianne gebeld. Begrijpelijk omdat ze ongerust waren maar als ministerie werken we in dit soort zaken omwille van de effectiviteit met slechts één contactpersoon", zegt woordvoerster Willemien Veldman. ,,Vanaf het moment dat die contactpersoon er was (Riannes zus), is er heel constructief en prettig samengewerkt."

Quote Als ministerie werken we omwille van de effectivi­teit in dit soort zaken met slechts één contactper­soon. Willemien Veldman, Woordvoerster ministerie van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken bevestigt dat de familie in het weekend een paar keer contact heeft gehad met het 24/7 contactcenter in Den Haag maar denkt niet dat daar letterlijk is gezegd 'bel morgen maar terug'.

Veldman: ,,Het contactcenter komt in het weekend in actie bij een overlijden of andere noodgevallen in het buitenland zoals ziekenhuisopname of verlies van een paspoort. De zaak van Rianne was een kwestie van contact leggen met de familie. Hoe verveld Riannes situatie ook was, het ging niet om een noodgeval. Bovendien kan de Nederlandse ambassade of een consulaat-generaal iemand niet vrij krijgen."

Visumproblemen