Nederlandse (60) en echtgenoot (65) vermoord op Caribisch eiland: ‘Pia was de rots van ons reisbureau’

Een Nederlandse is samen met haar man vermoord op het eiland Antigua in de Caraïbische Zee, melden plaatselijke media. De 60-jarige vrouw werd samen met haar 65-jarige echtgenoot dood aangetroffen in hun woning in het dorp Golden Grove. Beide slachtoffers hadden kogelwonden. Daarnaast had de man ook een meswond, aldus onderzoekers.

Buren zouden in de vroege ochtend knallen hebben gehoord. De politie vermoedt een roofoverval, maar onderzoekt ook een ander motief. Agenten vonden de levenloze lichamen van Tyrone Baptiste (65) en zijn echtgenote Pia (60) woensdag omstreeks 09.15 uur nadat de vrouw niet was verschenen in het reisbureau dat ze leidde in de hoofdstad Saint John's. Haar echtgenoot was volgens buren gepensioneerd.

Volgens Patrick Ryan, directeur van Tropical Adventures, was Pia dagelijks al vroeg op de zaak om als eerste te openen. ,,Toen ze er niet was, ging een medewerker kijken bij de woning en zag dat de deur openstond. Daarna vroegen we die persoon de politie te bellen’’, zei Ryan ABSTV Antigua.

Pia er werkte volgens hem bijna 30 jaar bij het reisbureau en was de ‘rots en het fundament’ waarop het bedrijf was gebouwd. De Nederlandse begon er in 1990 en in 2005 algemeen directeur. ,,Pia werkte onvermoeibaar en was een inspiratie voor ons allemaal”, zei hij tegen plaatselijke media. Iedereen die met haar werkte, waardeerde volgens hem haar streven zichzelf ‘telkens te overtreffen'. Hij noemde haar ‘een toren van kracht in onze crisistijden’.

Kinderen

De reisbureaudirecteur had naar eigen zeggen een ‘zeer lange en indrukwekkende loopbaan’ bij Pia. Ze was plannen aan het maken voor het komende winterseizoen, vertelde ze hem een dag voor haar dood. ,,Het is jammer om dit soort nieuws te horen en we zijn allemaal erg bedroefd. Het laat je gewoon zien hoe wispelturig het leven is’’, aldus Ryan. Hij betuigde zijn diepste medeleven aan de familie, inclusief de kinderen van het paar: Jahmilla en Asabe.

Buren herinneren hen als ‘aardige mensen’ die onder andere jonge kinderen in de gemeenschap hielpen opvoeden door hen voedsel, speeltijd en soms onderdak te bieden. ,,We gingen zo'n 30 jaar geleden met hen onder andere ezel rijden, naar het strand en vissen. Dankzij Tyrone kreeg ik een baan in de horeca waar ik nog steeds werk’’, zei ze tegen Antigua Observer.

Pistool

Volgens politiewoordvoerder Franke Thomas gaan rechercheurs ervan uit dat een pistool werd gebruikt bij het drama ,,Lijkschouwing moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak van de slachtoffers’’, zei hij tegen de krant.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het kantoor van het reisbureau in Saint John's. © Videostill YouTube