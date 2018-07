Nederlandse Aidsfonds krijgt hulp van Elton John

Elton John maakte eerder al een statement richting de Russische overheid. Toen de zanger in 2013 in het land optrad, sprak hij zich openlijk uit tegen de nieuwe antihomopropagandawet. Sinds dat jaar mag in het bijzijn van minderjarigen niet gepraat worden over homoseksualiteit. De homohaat in het land is groot. Homo-organisaties worden tegengewerkt en veel homo's zijn slachtoffer van geweld. Elton John - zelf ook homoseksueel - zei geschokt en droevig te zijn over de nieuwe wet en vindt dat deze leidt tot meer isolatie.



De superster zet zich al jaren in voor de wereldwijde bestrijding van aids. Op het internationale aidscongres zes jaar geleden maakte hij het onderwerp persoonlijk. De zanger merkte op dat hij ‘allang dood had moeten zijn’ vanwege zijn uitzinnige levensstijl in de jaren 70 en 80. Elton John doelde op zijn drank- en drugsverslaving en de vele malen onbeschermde seks. ,,Ik had dood moeten zijn, onder de grond in een houten kist moeten liggen. Ik had in de jaren 80 hiv moeten oplopen en in de jaren 90 dood moeten gaan, net als Freddie Mercury (zanger Queen) en Rock Hudson (acteur). Elke dag vraag ik me af hoe ik het heb kunnen overleven.”