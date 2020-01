Nederlandse ambtenaar in Belgische cel om financieren wietplantages

China en VS tekenen ‘fase 1’ handels­deal

19:07 De VS en China hebben zojuist in het Witte Huis het fase 1-handelsakkoord getekend. De Chinese vicepremier Liu He ondertekende namens zijn land in Washington de voorlopige handelsdeal. Later, waarschijnlijk pas na zijn beoogde herverkiezing in november, wil de Amerikaanse president Donald Trump naar China reizen om gesprekken voor ‘fase 2' te beginnen.