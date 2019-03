Nederlandse bejaarde gered uit Spaans 'horrorhuis’

De politie in Spanje heeft een Nederlandse vrouw en Duitse man op leeftijd gered uit een ‘horrorverzorgingshuis’ in de buurt van het Zuid-Spaanse Cádiz. Ze waren opgesloten, gedrogeerd en kregen sondevoeding. De zes verdachten zouden hen en minstens vijf andere buitenlandse senioren bijna twee miljoen euro lichter hebben gemaakt.

De Nederlandse vrouw en Duitse man verkeerden volgens de Guardia Civil in ‘verschrikkelijke staat’. Het is nog onduidelijk hoe oud ze zijn. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar een verzorgingshuis waar hun gezondheid ‘aanzienlijk verbeterde'. Vijf andere vermeende slachtoffers zouden tijdens hun opsluiting ‘een plotselinge dood’ zijn gestorven.

Toeristencomplex

Er zijn zes verdachten aangehouden onder wie een Duits-Cubaans stel. Dat zou leiding hebben gegeven aan de groep. Ze zouden vriendschap hebben gesloten met de ouderen om vervolgens hun pensioenuitkeringen en vermogen te stelen. De twee zouden in vier jaar tijd zo'n 1,8 miljoen euro hebben buitgemaakt. Met het geld werd volgens de politie onder andere een toeristisch complex gebouwd aan het strand in El Palmar bij Vejer de la Frontera.

Het stel wordt net als de andere vier aangehoudenen verdacht van een reeks strafbare feiten waaronder fraude en witwassen. Dat laatste gebeurde volgens de politie in Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Cuba. Er zijn nog negen verdachten in beeld die zouden hebben meegewerkt aan het witwassen.

101-jarige

Het misbruik kwam aan het licht dankzij een Duitse vrouw die op Tenerife woont. Zij alarmeerde de politie in Duitsland omdat ze zich zorgen maakte over een hoogbejaarde kennis. Die was benaderd door een stel dat aanbood voor haar te zorgen in de buurt van Cádiz. De 101-jarige Maria Babes verdween daarna van het Canarische eiland. De kennis en familie van de vrouw vernamen niets meer van haar.

De Duitse politie schakelde Interpol in. Die tipte de Spaanse politie. Zij vond Maria Babes terug in een verzorgingstehuis in Chiclana de la Frontera. De vrouw was er slecht aan toe.

,,In oktober had ze ruim 162.000 euro op de bank. Nadat dit stel in haar leven was verschenen, was daar midden december minder dan 300 euro van over’’, meldt de Guardia Civil. ,,Haar huis op Tenerife is verkocht, daar heeft ze geen euro van teruggezien.’’

De verdachten zouden Babes voor hun aanhouding nog uit het verzorgingstehuis hebben gehaald. De vrouw was vijf uur later dood. Het stel liet haar lichaam vervolgens snel cremeren, zodat ook geen lijkschouwing kon worden uitgevoerd.