Nederlandse diplomaat helpt in eigen auto landgenoten Fins-Russische grens over

De Russische autoriteiten schrapten toen per direct vluchten vanuit Moskou en Sint-Petersburg naar Europa en ook met de trein of auto was het vanaf toen onmogelijk Rusland te verlaten. Alleen de Fins-Russische grens bleef open.



Vice-consul Ivar Scheers besloot met zijn eigen auto de twee studenten en een leraar die in Sint-Petersburg woonden en werkten naar het Finse Lappeenranta te rijden. Scheers kon de grens over, omdat hij een diplomatieke nummerplaat heeft. De tocht vond plaats op de vroege ochtend van vrijdag 3 april.

,,Onze collega’s van het Finse consulaat in Sint-Petersburg, met wie wij tijdens de crisis nauw samenwerken, hebben de eerste week van april nog vijf Nederlanders met een busje naar Finland kunnen brengen. Vanuit Helsinki zijn ze naar Amsterdam terugvlogen. Maar voor drie Nederlanders was er geen plek meer, het busje zat vol’’, vertelt Scheers.

Haast

Het was op dat moment niet duidelijk of de ‘Finse route’ nog langer zou openblijven en dus was haast geboden. De Nederlanders konden niet langer wachten op een volgend busje. Daarom nam Scheers de beslissing de drie zelf maar naar Finland te rijden.

Vanaf Lappeenranta zijn zij met een taxi naar Helsinki gegaan om diezelfde dag nog terug te vliegen naar Amsterdam. De landsgrens tussen Rusland en Finland is overigens nog steeds open voor burgers uit de Europese Unie.

Volgens Scheers is het tot dusver de eerste keer, dat het Nederlandse consulaat een dergelijke actie heeft ondernomen. ,,Maar de situatie was gezien de zeer beperkte mogelijkheden om Rusland uit te komen dan ook zeer uitzonderlijk’’, zegt de diplomaat. ,,Op dat moment wisten we niet of er voor deze drie Nederlanders op korte termijn nog een andere optie zou zijn om Rusland te verlaten.’’

Spookachtig

Scheers vertelt dat de Finse grens totaal verlaten was. ,,Normaliter is het bij de grensplaats Nuijamaa druk. Maar nu deed het vrij spookachtig aan, post-apocalyptisch bijna. Aan weerszijden alleen nog een paar dienstdoende douanebeambten. Iedereen had mondkapjes op, ook de passagiers in mijn auto, inclusief ikzelf. Maar de oversteek naar Finland verliep vlot, binnen een minuut of dertig waren we beide grenzen over.’’

Overigens is er zaterdag nog een KLM-vlucht naar Moskou gevlogen om zo’n 140 Europeanen op te halen, onder wie ongeveer 70 Nederlanders. Volgens de ambassade in Moskou heeft dat veel moeite en tijd gekost, vanwege bureaucratische rompslomp.

Ook miljoenen gastarbeiders uit voornamelijk de voormalige Sovjet-republieken in Centraal-Azië zitten vast in Rusland. Oezbeken, Tadzjieken en Kirgiezen hebben door de lockdown in Moskou en andere delen van het land geen inkomen meer. Maar naar huis kunnen ze niet. Dat kan leiden tot sociale spanningen, vrezen belangenorganisatie van deze gastarbeiders.