Nederlandse diplomaten weg uit Pakistan na doodsbedreigingen

Rouwend hondje houdt al 80 dagen de wacht aan drukke weg waar baasje stierf

Over de relatie tussen hond en mens is al veel gesproken. In China is nu opnieuw een bijzonder verhaal viraal gegaan over een rouwende, trouwe viervoeter die al meer dan tachtig dagen wacht aan de weg waar zijn baasje stierf.