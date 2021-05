‘Nederlandse extreemrechtse groepering wilde via media schuilplaats topviroloog te weten komen’

Nederlan­der in Duitsland veroor­deeld wegens ‘wolftoe­ris­me’ in verboden gebied

22 mei Een Nederlander is in het Duitse Meppen, vlak over de grens bij het Drentse Klazienaveen, veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij in een militair gebied op zoek was naar wolven. De man beweerde aanvankelijk een ‘verdwaalde’ vogelaar te zijn, melden Duitse media.