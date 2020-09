Nederlandse familie naar begrafenis doodgeslagen Italiaanse jongen, moeder vergeeft daders

De ouders van de 21-jarige man die vorige week in Italië vermoedelijk door twee beruchte MMA-vechters dood werd geslagen, hebben de moordenaars van hun kind al vergeven. ,,Wij zijn katholiek. De kinderen van anderen raken wij niet aan. We willen gerechtigheid, geen wraak”, sprak de moeder afgelopen weekend op de begrafenis, die door duizenden mensen werd bezocht. Onder hen familieleden die waren overgevlogen vanuit Nederland, Frankrijk en Zwitserland.

De gewelddadige, brute dood van Willy Duarte, een ambitieuze, goedlachse Italiaan met Kaapverdiaanse wortels, sloeg in Italië in als een bom en zette het debat over institutioneel racisme in het land wederom op scherp.



De jongeman werd naar verluidt aangevallen nadat hij een schoolvriend te hulp was geschoten naar aanleiding van een woordenwisseling in Colleferro, een klein stadje ten oosten van Rome. Vier Italianen zijn ondertussen opgepakt, onder wie de broers Marco en Gabriele B., twee omstreden vechtsporters die een lange voorgeschiedenis hebben van vechtpartijen, bedreigingen en drugshandel.

Erehaag

Tijdens de begrafenisstoet liepen honderden mensen gehuld in witte overhemden naar een sportstadion waar Willy, een kok in opleiding, werd geëerd. Vrienden en kennissen vormden een erehaag terwijl familieleden zijn kist droegen. De Italiaanse premier Giuseppe Conte en de minister van Binnenlandse Zaken woonden de plechtigheid bij en spraken hun afschuw uit over de moord, die op basis van getuigenverklaringen mogelijk een racistisch motief had.

,,Ik ben geschokt vanwege de moord op Willy”, verklaarde een verbijsterde premier Conte afgelopen weekend. Hij benadrukte dat de moord geen op zichzelf staande gebeurtenis was en niet gebagatelliseerd moet worden. In zijn verklaring vroeg hij retorisch wat het betekent dat iemand in Italië kan worden vermoord na het helpen van een vriend.

,,Zullen we onze kinderen vertellen dat ze voortaan om moeten draaien?’’ aldus Conte. ,,Dat ze niet tussenbeide moeten springen om ruzies te onderdrukken of te proberen kwetsbare vrienden in problemen te beschermen? Willy sprong tussenbeide om een ​​ruzie te voorkomen, met blind geweld tot gevolg.”

Mogelijk levenslang

De vier verdachten, van wie er één onder voorwaarden is vrijgelaten, riskeren een levenslange gevangenisstraf. Voorlopig lijken ze enkel naar elkaar te wijzen. De broers beweren dat ze vanuit hun auto een vechtpartij zagen en uitstapten om deze te sussen. Deze verklaring strookt niet met wat diverse getuigen tegenover de politie verklaard hebben, namelijk dat omstanders hebben geprobeerd de vechtsporters bij het slachtoffer, dat weerloos op de grond lag, vandaan te krijgen.

Uit het autopsie-rapport blijkt dat Duarte met ‘doelgerichte en niet-willekeurige’ slagen om het leven is gebracht. De officier van justitie verzwaarde de aanklacht van de verdachten daarom naar moord met voorbedachten rade. ,,De verdachten die het geweld toebrachten, waren zich ervan bewust dat de slagen fatale gevolgen konden hebben”, aldus de lijkschouwer. Momenteel worden mobiele telefoons en andere bewijsstukken onderzocht om de precieze locatie van de verdachten op het moment van de moord te achterhalen.

Zorgen in gevangenis

In de gevangenis waar de twee vechtsporters worden vastgehouden, zouden de gemoederen ondertussen hoog zijn opgelopen. De broers vrezen voor hun veiligheid, omdat er aanwijzingen zijn dat medegevangenen hun iets willen aandoen, zo stelt hun advocaat.

Om die reden is bij de gevangenis een verzoek ingediend om de voorlopige hechtenis in de isoleercel te verlengen. De directie moet daarover nog een besluit nemen. ,,De moord op Willy Monteiro kreeg zeer veel media-aandacht en maakte veel indruk op de Italianen. Niet alleen op de mensen thuis, maar ook op de mensen die vast worden gehouden”, verklaarde de borgsteller van de gevangenis tegenover diverse Italiaanse media.

Quote Ik krijg bewerkte foto’s van mijn 6-jarige dochter met afgesneden hoofd Familielid van verdachten

Ook de familie van de MMA-broers, die deels actief is in de Italiaanse politiek, is de afgelopen week naar eigen zeggen overladen met ‘zeer ernstige doodsbedreigingen’. ,,Ik krijg bewerkte foto’s van mijn 6-jarige dochter met afgesneden hoofd”, vertelde een familielid. ,,Ze bellen me op en zeggen dat ze in mijn restaurant komen eten en het mij betaald gaan zetten.” Zelfs de moeder van de verdachten kreeg op sociale media de volle laag. Zij zou een stel monsters hebben grootgebracht, klonk het.

Dag van rouw

Gisteren werd in Colleferro, de stad waar de vermeende moord plaatsvond, een dag van rouw afgekondigd. ‘Willy was een geweldige kerel die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was’, schreef burgemeester Domenico Alfieri in een verklaring. Ook volgens hem staat de moord niet op zichzelf.

Uit onderzoek van een onafhankelijk Italiaans bureau bleek vorig jaar al dat geweld met een racistisch motief in het land alsmaar toeneemt, een ontwikkeling die verband zou houden met de ‘vijandige politieke atmosfeer’ in Italië.

