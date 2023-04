Nederlandse ‘festivalganger’ doodgereden in België, automobilist gevlucht

Nederlan­der omgekomen bij aanrijding in België, dader doorgere­den

MOLENBEERSEL - Bij een aanrijding in de Belgische plaats Molenbeersel, in de noordelijke provincie Limburg, is zondagochtend rond 04.00 uur een man om het leven gekomen. Volgens Het Laatste Nieuws (HLN) is het slachtoffer een 58-jarige Nederlander, die ter plekke overleed. De man zou er door zijn dochter zijn afgezet om naar het rockevenement Pepelrock te gaan, aldus HLN.