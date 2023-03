Nederlandse frituurbaas die Miss België stalkte is veroordeeld voor miljoenenfraude

Nederlands meisje (9) in buik gestoken op straat in Zweden, lijkt willekeu­rig slachtof­fer

In de Zweedse stad Göteborg is donderdag aan het begin van de middag een Nederlands meisje neergestoken. Volgens de Zweedse politie gaat het om een 9-jarig kind, dat werd geraakt in haar buik. Ze heeft ernstige verwondingen, maar is inmiddels stabiel. Ook haar oma raakte gewond. Een 35-jarige man is opgepakt op verdenking van dubbele poging tot moord.