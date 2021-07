Nederlandse Gert is brandweerman in VS: ‘Branden zijn groter, ze beginnen eerder’

Het is nog niet eens augustus, verzucht brandweerman Gert Zoutendijk (49), en nu al is in de Amerikaanse staat Oregon ruim 165.000 hectare bos afgebrand. Normaal, vertelt hij, begint het bosbrandenseizoen hier op z’n vroegst eind juli. Maar in het zuiden raast nu al drie weken de Bootleg-brand, een van de grootste natuurbranden ooit in Oregon. ,,En zelfs daarvóór waren er al branden.”