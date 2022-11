Nederlandse Griek moet hotel bij Akropolis deels afbreken

Het gaat om een hotel van Coco-Mat, een bedrijf in luxebedden en -matrassen van twee Griekse broers, van wie er één getrouwd is met een Nederlandse en al jaren in Amsterdam woont. In Nederland heeft Coco-Mat vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem.

Het hotel in het centrum van Athene telt tien verdiepingen, met op het dak een zwembad en prachtig uitzicht over de Griekse hoofdstad en op de Akropolis. Nog wel, want als het aan de Griekse Raad van State ligt, worden de bovenste twee verdiepingen uiterlijk in februari gesloopt. De gemeente Athene had nooit de bouwvergunning voor het hotel mogen verstrekken, oordelen de rechters. Gezien de nabijheid van de Akropolis had het ministerie van Cultuur dat moeten doen, na een advies van de landelijke archeologische commissie. Die zou in verband met de hoogte van het gebouw geen vergunning hebben afgegeven.