Nederlandse honden vinden na 300 uur nog een overlevende onder puin in Turkije

Jury: Geen fraude bij presidents­ver­kie­zin­gen 2020 in Georgia, wel meineed door ‘een of meerdere getuigen’

In de Amerikaanse staat Georgia is een deel van de conclusies gepubliceerd van een juridisch onderzoek naar mogelijke bemoeienis van toenmalig president Donald Trump bij de verkiezingsuitslag van 2020. De jury verwierp de samenzweringstheorieën van Trump na het horen van ‘uitgebreide getuigenissen’. Van wijdverbreide kiezersfraude was in Georgia geen sprake, wél hebben volgens de jury ‘een of meerdere getuigen’ meineed gepleegd toen zij gehoord werden.