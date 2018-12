Nederlandse jihadist Khalid M. opgepakt in Spanje

Brieven voor kerstman gevonden achter schoor­steen en eeuw later bezorgd

10:36 De kerstman heeft dit jaar vier wel heel oude brieven ontvangen. Achter een schoorsteen in een museum in de Amerikaanse staat West Virginia werden tijdens een renovatie vier brieven aan Santa gevonden die in 1912 en 1913 werden geschreven door kinderen. De brieven zijn alsnog verstuurd richting de Noordpool.