‘Nederlandse jongen’ (12) glipt langs beveiliging Heathrow

Ebola vastge­steld in Congolese stad Goma, autoritei­ten roepen op tot kalmte

2:27 In Goma, een stad in Congo met een miljoen inwoners, is zondag een eerste geval van ebola vastgesteld. Goma is de grootste stad die getroffen is sinds het begin van de epidemie op 1 augustus vorig jaar. Het ministerie van Volksgezondheid riep de bevolking op tot kalmte.