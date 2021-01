Nederlandse leider van belangrijkste synthetische drugsbende Spanje vast na recordvangst

Bij wat de Spaanse autoriteiten ‘de grootste synthetische drugsvangst ooit’ in het land noemen en de één na grootste vangst in Europa, werden maar liefst 827.000 xtc-pillen, 76 kilo amfetaminesulfaat, 217 kilo vloeibare amfetamine, 310 kilo hasj, 89 kilo marihuana, 2000 doses lsd en 1,65 kilo roze cocaïne in beslag genomen. De organisatie verkocht de wiet in Nederland om de aankoop van stoffen te financieren voor het vervaardigen van synthetische drugs.