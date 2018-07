Nederlandse moeder en zoontje doodgeschoten in New York

Nieuwe vrouw

Olthof en haar ex-man waren naar verluidt al jaren verwikkeld in een felle voogdijstrijd rond hun zoontje. De vrouw zou het kind vrijwel permanent in Nederland hebben willen laten wonen. Haar ex-man accepteerde dat niet. Hij begon afgelopen april nog een crowdfundingsactie, waarbij hij vermeldde dat zijn ex hun kind slechts twee weken per jaar naar in Amerika wilde laten gaan. Dat kon hij als vader 'gewoon niet accepteren'. De slepende voogdijzaak kostte hem naar eigen zeggen niet alleen handen vol geld, maar ook bijna zijn nieuwe relatie met een andere Nederlandse vrouw. Het conflict kreeg gisteravond een tragische afloop, toen Shields volgens The New York Post zowel zijn zoontje als zijn ex doodschoot met een semi-automatisch geweer. Hij zou dat hebben gedaan in het appartement waar hij woonde met zijn nieuwe vrouw. Mogelijk is zij het andere slachtoffer en de derde Nederlandse dode; daarnaar doet Buitenlandse Zaken momenteel nog onderzoek. Volgens de Amerikaanse nieuwssite liet Shields een briefje achter waarop hij min of meer zei dat hij altijd een perfect leven had, maar dat het nu verwoest was.

GTST

Linda Olthof, die zich in 1998 in New York vestigde, woonde sinds enige tijd weer in Nederland met hun zoontje. Het zou haar de laatste jaren niet zijn gelukt om in de Big Apple aan het werk te blijven.



Olthof was onder meer actief als actrice. Zo speelde ze in 2008 nog in de RTL4-soap Goede Tijden Slechte Tijden als Trudy Pouw, de moeder van Vicky Pouw (gespeeld door Liza Sips).



In 2008 vertelde ze in De Stentor over haar Amerikaanse avontuur. ,,New York was altijd al een droom van me en ik vond de stad helemaal geweldig. In Nederland had ik een documentaire op tv gezien van de Actors Studio, waar de 'Method' van Lee Strasberg is ontstaan. Ik wilde daar hoe dan ook een kijkje nemen en toen ik daar in het kleine, bouwvallige theater kwam, wist ik dat ik hier iets wilde gaan doen.''



Ze begon als actrice en ontwikkelde zich als regisseur en theaterdocente. Over haar leven in Amerika zei ze: ,,In Deventer daalt mijn ambitie, omdat het er zo relaxed is. In New York laait mijn ambitie juist op. Je krijgt hier het gevoel 'if you can make it here, you can make it anywhere' Dát gevoel beheerst deze stad.''