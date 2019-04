Nederlandse pensionado: We zijn doodsbang voor represailles

Inwoners van Sri Lanka houden hun hart vast. Na de dodelijke explosies van vanmorgen in drie kerken en hotels vrezen ze nog meer geweld als vergelding voor de aanslagen. ,,Het is onduidelijk wie erachter zit’’, zegt Cees van Rijckevorsel (75) uit Breda die sinds tien jaar op het eiland woont.

Zijn Sri Lankaanse echtgenote en hij zitten aan de buis gekluisterd. Net als vrijwel heel het land. ,,Het is ontzettend stil op straat. Iedereen volgt de ontwikkelingen via de televisie’’, zegt de gepensioneerde Bredanaar tegen deze site.

Tamils

Er is volgens hem ‘een hoop nieuws’ over de aanslagen maar niemand weet wie erachter zit. ,,Eerst werd gezegd dat ze het werk waren van radicale moslims maar nu wordt er gesproken over Tamils.’’

De zogenoemde Tamiltijgers terroriseerden de eilandstaat in de Indische Oceaan zo'n 30 jaar. Een militair offensief maakte in 2009 een abrupt einde aan de opstand die in 1983 begon. De strijd tussen Tamils en Singalezen eiste volgens de Verenigde Naties tussen de 80.000 en 100.000 mensenlevens en verdreef ongeveer 100.000 mensen uit hun woningen. De Tamiltijgers streden voor de onafhankelijke staat Tamil Eelam.

Angst

Maar of het nu radicale moslims of Tamils waren die de aanslagen pleegden, het verandert volgens Van Rijckevorsel niets aan de angst onder de bevolking. ,,Wij zijn allemaal doodsbang voor represailles vanavond en vannacht. De Sri Lankaanse regering laat niets aan het toeval over. Er zijn zoveel politiemensen en militairen op de been dat vergeldingsacties vrijwel onmogelijk lijken maar je weet het nooit. Eén gek is genoeg voor een nieuw drama.’’

De Nederlander woont in de buurt van Negombo, een plaats met overwegend katholieken aan de westkust van Sri Lanka. Een explosie in de Sint Sebastiaan kerk eiste er vanmorgen zeker 74 mensenlevens. Minstens 110 van de ongeveer 500 kerkgangers raakten gewond. ,,De kerk is vrijwel volledig ingestort. Verschrikkelijk’’, verzucht Van Rijckevorsel.