Nederlandse profbokser aangeklaagd na ontsnapping van poema in Florida

Amerikaan­se Democrate mag toch Israël in

11:38 Het Amerikaanse Democratische Congreslid Rashida Tlaib mag toch naar Israël komen. Tlaib had in een brief aan de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om toestemming om haar hoogbejaarde grootmoeder te bezoeken, omdat dat mogelijk de laatste kans zou zijn om haar te zien. Op humanitaire gronden is die toestemming verleend, meldt de krant Ha’aretz.