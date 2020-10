Nederlandse ‘profeet’ als sekteleider opgepakt vlak over Duitse grens

Hope, Arkansas ‘Binnen zonder kloppen’ bracht Roderick in verzet: ‘Niemand dacht dat ik zo ver zou gaan’

7:42 Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 8: een strijd met de politie in Hope, Arkansas.