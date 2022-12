De 26-jarige Nederlander die aan de Costa del Sol in Spanje is aangehouden, op verdenking van de moord op zijn moeder, is een bekend figuur in de Amsterdamse rapscene. Het gaat om Dennis K., beter bekend als rapper Bofplace.

De man, die oorspronkelijk uit Congo komt, is een bekende van politie en justitie. In januari schoot hij volgens een tipgever van de politie nog een lid van de beruchte gangsterrapformatie Zone 6 neer op een feest in Suriname. In Nederland was volgens Spaanse media een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Het is niet duidelijk of dat met de schietpartij of met een ander strafbaar feit te maken heeft.

Zwervend

De Zuid-Spaanse politie arresteerde K. omdat hij ervan wordt verdacht zijn moeder te hebben vermoord. Het slachtoffer, de 61-jarige Grace, was begin deze week uit Nederland naar Málaga gevlogen om haar zoon te ontmoeten nadat zij was gewaarschuwd dat hij zich vreemd en gewelddadig gedroeg. De jongeman kon worden opgepakt nadat hij zwervend en verward op een autosnelweg richting Málaga was gezien.

Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en was onder invloed van harddrugs, melden Spaanse media. ‘Hij bleef zeggen: ik ga iemand vermoorden. Hij moest met medicatie kalm worden gemaakt, want hij trilde steeds’, schrijven bekenden van K. op sociale media. De man wacht psychiatrisch onderzoek.

Wat gebeurde er?

Het misdrijf was in het appartement in Estepona, bij Marbella, waar K. bij een stel verbleef. Door zijn gewelddadige gedrag zag het paar zich gedwongen het huis te verlaten en in een hotel te verblijven. Zij brachten de moeder op de hoogte, die daarop naar Spanje vloog en door de twee naar het appartement werd gebracht.

Ze lieten haar volgens Spaanse media op haar eigen verzoek achter met de zoon. Een dag later sloeg een buur alarm omdat de voordeur openstond. Het paar ontdekte het lichaam van de moeder, die was geslagen en gewurgd.

Rapper

K. bracht in Nederland zijn muziek in eigen beheer uit onder de naam Boats Music. Als deze site via Instagram probeert contact op te nemen met het label, wordt niet veel later het account offline gehaald. Het kanaal op YouTube is nog wel in de lucht en heeft op het moment van schrijven zo’n 1500 abonnees. Vorige maand bracht K. op dit kanaal nog zijn nieuwe single Sprakeloos uit. Met dat lied zou hij afscheid nemen van de rapscene. ,,Dit is me laatste pokoe ik stop met rap”, schreef K. in het bijschrift op YouTube.

Waarom K. sinds kort in Spanje verbleef, is niet duidelijk. Evenmin is bekend of hij nog altijd een conflict had met gangsterrapformatie Zone6. Deze groep, onder leiding van de beruchte straatcrimineel Joey AK, heeft al tijden een ijzeren greep op Holendrecht, de zwakste wijk van Amsterdam-Zuidoost. Nu de voorman en de harde kern van Zone6 vastzitten, vanwege een gewelddadige gijzeling, probeert de overheid hun status aan alle kanten af te breken. Zone6 heeft volgens politie en justitie nauwe banden met cocaïnehandelaren.

Joey AK heeft zelf altijd met klem ontkend betrokken te zijn bij zware criminaliteit. Hij vecht in hoger beroep nog tegen zijn eerdere veroordeling voor de ontvoering en mishandeling van een vrouw.

