Nederlandse redders bevrijden Ibrahim (8) na 106 uur, jongen zat vast onder vloer

Ibrahim werd omstreeks 14.30 uur plaatselijke tijd (twee uur vroeger bij ons) gered met hulp van Turkse brandweerlieden. Dat was 106 uur na de allesverwoestende natuurramp. De jongen was volgens woordvoerder Jop Heinen aanspreekbaar. ,,Ambulancepersoneel nam het meteen over en bracht hem naar het ziekenhuis’’, zegt hij vanuit het basiskamp net buiten de stad tegen deze nieuwssite.

Het Usar-team werd aangesproken door een aantal Turkse hulpverleners die daar al bezig waren en om hulp en expertise vroegen, vertelt Heinen. ,,Daarop is de bevrijding in gang gezet en uiteindelijk ook gelukt.” De jongen was onder een vloer gevonden. ,,Hij zat met name met zijn hand vast tussen de vloer boven hem en een constructiebalk.”

Hoe het nu gaat met Ibrahim weet Heinen niet. ,,Hij is kort verzorgd door onze verpleegkundige tijdens de redding maar daarna direct aan de medische zorg overgedragen.” In de buurt van de vindplek bevonden zich overleden familieleden van de jongen, vertelde hij eerder. Voorlopig is niet bekend om wie het gaat en wat het lot van de rest van de familie is.

Opsteker

De vondst was een flinke opsteker voor het reddingsteam, vertelde Heinen vrijdagavond: ,,Het is nieuws dat best even binnenkomt, zeker bij de mensen in het basiskamp. We gingen vanmorgen opnieuw zoeken met het idee dat de kans klein is dat we nog veel overlevenden vinden. Dat dat dan toch lukt is erg bijzonder.” Het team laat weten dat een andere reddingsgroep nog een overleden kind aangetroffen. ,,Dat is natuurlijk de keerzijde.’’

Nieuwe zoekgebieden

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam opereerde vrijdag in twee nieuwe zoekgebieden. Het gaat om de wijken Akdeniz en İplik Pazarı Mah, meldde commandant Arjen Littooij donderdagavond op Twitter. De afgelopen dagen redde het team al elf mensen. De eerste reddingsactie vond dinsdagavond plaats, vlak na de aankomst van de Nederlanders. Littooij feliciteerde zijn team vrijdagavond met de redding van Ibrahim en de elf overlevenden. ‘Geweldig nieuws’, schreef hij bij een op Twitter gedeelde foto van de elf onherkenbaar gemaakte redders, verwijzend naar hun jongste reddingsoperatie. ‘Geef nooit op! En nog steeds zetten we alles op alles om ieder leven te redden’, luidde het.

In totaal zijn volgens hem 60 zoek- en reddingsteams actief in Turkije die alles bij elkaar al 120 mensen redden.

Volledig scherm Het Nederlandse Usar-team met een van de in totaal twaalf geredde ovelevenden. © Usar