Nederlandse reisadviseur Jean-Paul (54) overlijdt na bezoek Extrema Outdoor met vriendin

Roels had op het festival xtc-pillen op zak met gevaarlijke hoeveelheden mdma, bevestigt een woordvoerder van het parket in Belgisch Limburg. ,,Hij is onwel geworden op het terrein en is daar gereanimeerd. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent gebracht, waar hij is overleden. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van zijn dood”, aldus de woordvoerder. Volgens het parket is het nog niet duidelijk of de drugs in verband staan met het overlijden van de man.