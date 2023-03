Nederlandse skiër (28) overlijdt door lawine in Zwitserland, voor ogen van vrienden meegesleurd

Nendaz is een toeristisch dorp met veel restaurants en barretjes in het skigebied van Les 4 Vallées en is doorgaans zeer in trek bij Nederlandse gezinnen. Nendaz ligt centraal; ook andere skidorpen als Thyon 2000, Veysonnaz en Verbier zijn snel over de piste te bereiken, weet Wintersport.nl .

Dodelijke slachtoffers

Lawines in Oostenrijk, Zwitserland en Italië komen de laatste tijd geregeld voor. Alleen al in de Franse Alpen zijn de afgelopen tien dagen maar liefst 36 lawines gemeld. In februari van dit jaar kwamen zeker tien mensen om het leven door een lawine. Zo werd in Oost-Tirol een 59-jarige bestuurder van een sneeuwschuiver dood aangetroffen onder een massa sneeuw. Verder werd het lichaam van een vermiste 62-jarige skiër in Kaunerberg gevonden onder de sneeuw en in Sankt Anton am Arlberg werden de lichamen van twee wintersporters van 29 en 33 jaar geborgen, meldde persbureau APA.