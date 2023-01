Nederlandse skiester (28) komt om na val op steile gletsjer in Oostenrijk

Bij een ski-ongeluk in de Oostenrijkse Alpen, ten zuidoosten van Innsbruck, is op nieuwjaarsdag een Nederlandse vrouw van 28 jaar om het leven gekomen. Het is al het tweede fatale ski-ongeval in ruim een week tijd.

De vrouw was in het gezelschap van drie andere Nederlanders, twee mannen en nog een vrouw. Het viertal was rond 10:15 uur begonnen aan een afdaling op de rode piste van het skigebied Hintertuxer Gletscher richting de de vallei, toen zowel de 28-jarige als de 27-jarige vrouw los van elkaar vielen.

De 28-jarige gleed daarbij zo’n 100 meter de helling af, ging door een vangnet en zou zo’n 20 meter door de lucht zijn geslingerd en tegen een boom tot stilstand zijn gekomen. Volgens de Tiroler Tageszeitung was de vrouw ernstig gewond geraakt en mocht hulp niet meer baten.

Reddingshelikopter

De andere vrouw gleed over de rand van de helling en raakte ernstig gewond bij de val. Zij werd met een reddingshelikopter naar het Kufstein-ziekenhuis gevlogen en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck. De twee Nederlandse mannen die vlak voor de twee slachtoffers afdaalden, bleven ongedeerd.

Op de plek des onheils was een half uur later opnieuw een ski-ongeluk. Een 55-jarige Duitser raakte er bij een val ernstig gewond en werd per helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck overgebracht. Later op de dag raakte op vrijwel dezelfde piste een Duitser zwaar gewond aan een oog nadat hij om onbekende redenen tegen een afzetting was geklapt.

Tweede skidode

Het is de tweede Nederlandse skiër in korte tijd die dodelijk verongelukt op de Oostenrijkse pistes. Op Eerste Kerstdag verloor een 12-jarig meisje rond vier uur in de middag haar evenwicht: ze viel daarop van een rand af en botste tegen een boom. Dezelfde dag raakte een 62-jarige Nederlandse vrouw zwaar gewond na een botsing met een 54-jarige Duitser. Dat was eveneens in Oostenrijk, in Kitzbühel.