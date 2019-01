Nederlandse snowboarder schuldig aan dood Oostenrijkse skiester

Een 20-jarige Nederlandse student is schuldig aan de dood van een 52-jarige Oostenrijkse vrouw. Hij kwam vorig jaar met haar in botsing op een skipiste in Saalbach.

De rechtbank in Zell am See heeft de Nederlandse student vanmiddag veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar voor dood door schuld. Het ongeluk vond 9 februari 2018 plaats. Volgens de rechter is bewezen dat de snowboarder de Oostenrijkse skiester van achter heeft geraakt. Dat zou volgens een sportwetenschapper die onderzoek deed met name blijken uit de beschadiging op de skischoen van slachtoffer Susanne Buchrucker. ,,Hij zou de snellere skiër zijn geweest. Maar er is volgens ons geen bewijs dat ie roekeloos aan het boarden was’’, zegt zijn advocaat Stephan Wijnkamp. ,,Niemand heeft het ongeluk gezien. Er is eigenlijk maar geraden wat zich in de laatste 3 seconden heeft afgespeeld.’’

Volgens de ‘verkeersregels’ op de piste moet de snellere skiër altijd uitwijken voor de langzamere skiër onder hem en hij moet te allen tijde rekening houden met onverwachte manoeuvres van skiërs die hij inhaalt.

Blauwe piste

De Nederlander stelt dat hij op de piste in Saalbach een bocht naar links maakte en toen knalde de vrouw vanuit het niets op hem. Zij zou dwars over de piste geskied hebben om aan de andere zijde bij haar man te komen. Haar man verklaarde dat zijn vrouw altijd heel voorzichtig op de piste was.

De Nederlander is een ervaren snowboarder en het ongeval vond plaats op een gemakkelijke blauwe piste. De vrouw werd met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis in Zell am See gebracht waar ze een half uur later aan de gevolgen van een gescheurde lever overleed.

Reconstructie

Daags na het ongeval werd de snowboarder verhoord en vond er een reconstructie plaats. Hij had toen nog geen advocaat. Volgens Wijnkamp speelde hem dat nu parten en was het anders gelopen als hij er vanaf het begin bij was geweest. ,,Ik heb de deskundige gevraagd om te schetsen wat er de laatste 35 meter voor de botsing gebeurde. Dat kon hij niet exact vertellen, maar hij wilde natuurlijk niet op zijn eerdere conclusie terugkomen.’’

Civiele procedure

De Nederlandse student werd ook veroordeeld tot het betalen van 1000 en 2000 euro schadevergoeding aan de zoon en echtgenoot van het slachtoffer. ,,Er volgt nu een civiele procedure tegen mijn cliënt. Het vonnis van de strafzaak is daarvoor de grondslag. Dan kan hij veroordeeld worden tot het betalen van twee keer 70.000 euro.’’ Volgens zijn advocaat is de Nederlander zeer aangeslagen door de veroordeling.