Nederlandse tiener verdacht van aanslag op kantine Belgische voetbalclub: ‘Wilde mijn neefje helpen’

De 18-jarige Nederlander Saverio B. stond woensdag in België terecht voor een aanslag met een vuurwerkbom op de kantine van het jeugdcomplex van voetbalclub Beerschot. Samen met zijn neefje spoot hij in graffiti op de zijgevel een dreigement naar een jeugdspeler van Beerschot, van wie de oudere broers in het drugsmilieu zitten. Saverio B. kwam met een opmerkelijke vraag naar de rechtbank.

In de nacht van 18 op 19 augustus 2022 vernielde een Cobra-vuurwerkbom de toegangsdeur van de kantine van het jeugdcomplex van Beerschot in Wilrijk. In de graffititekst op de zijgevel stond: ‘F. moet eruit.’ (De daders schreven in werkelijkheid de volledige voornaam, red.)

Bij de jeugd van Beerschot speelt maar één jongen met die voornaam. Zijn ouders El H. wonen in de Deken de Winterstraat in Berchem. De buren noemen deze straat de ‘Bomstraat’ omdat er de afgelopen twee jaar al zo’n tien aanslagen zijn gepleegd. Ook het eethuis Stacks dat de familie uitbaatte in de Volkstraat, werd al op granaten getrakteerd. Concurrenten uit het drugsmilieu hebben het gemunt op de twee oudere broers van F.

Opdracht via Snapchat

Volgens de Belgische officier van justitie kwam Saverio B. toevallig als dader voor deze aanslag in beeld. Hij werd een maand later met twee andere, minderjarige Nederlanders opgepakt bij een aanslag met een vuurwerkbom tegen de familie F. in de Rietschoorvelden in Merksem. In zijn gsm stonden berichtjes tussen hem en zijn neefje, waarin de aanslag bij Beerschot werd voorbereid.

Het neefje had die opdracht via Snapchat gekregen. Wie de opdrachtgever was weigerden de drie jongeren te zeggen. Ze zouden in totaal 2500 euro krijgen van diegene.

Quote Ik ben pas zes weken 18 jaar. Word ik dan nog als minderjari­ge beschouwd? Verdachte Saverio B.

Justitie eiste veertig maanden cel tegen Saverio B.. Hij zit zeven maanden in voorarrest. Zijn minderjarige mededaders zijn overgedragen aan de jeugdrechter en zijn al op vrije voeten. Ook Saverio B. had gehoopt op zo’n milde behandeling. Bij zijn arrestatie vertelde de jongeman de politie dat hij pas zes weken eerder 18 jaar was geworden. ,,Word ik dan nog als minderjarige beschouwd?’’ was zijn eerste vraag. Daarna beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Neefje helpen

Saverio B. had tijdens de zitting weinig extra informatie voor de rechtbank. Of hij dan nooit had beseft hoeveel angst hij met zo’n aanslag veroorzaakte bij de familie en bij de voetbalclub, wilden de rechters weten.

,,Ja, achteraf wel’’, antwoordde Saverio B. ,,Maar op het moment zelf wilde ik enkel mijn neefje helpen. Want als je een opdracht krijgt, dan voer je die uit. Anders komen er problemen. Dat is een vaste regel bij ons.’’ Zijn advocaat Boris Reynaerts betoogde dat Saverio B. slechts als chauffeur had opgetreden. Hij was in de auto blijven zitten terwijl zijn minderjarige neefje en een vriend de aanslag op de kantine uitvoerden. Die twee waren nog te jong om zelf te rijden. Daarom was Saverio B. meegegaan.

Hij had trouwens zijn aandeel van de 2500 euro nooit gekregen. Advocaat Reynaerts vroeg om een mildere straf, vooral omdat Saverio B. nog een proces wacht voor de aanslag in september 2022 in Merksem.

De rechtbank doet uitspraak op 3 april.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: