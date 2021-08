Nederlandse toerist (28) uit Italiaanse cel na ongeluk dat leven Rode Kruis-vrijwilliger kostte

Een 28-jarige Nederlander die begin juni werd opgepakt voor betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol, is vrijgelaten en op weg naar Nederland, schrijven diverse Italiaanse media. De aanrijding ter hoogte van het plaatsje Vadena kostte een 30-jarige Italiaanse vrijwilliger van het Rode Kruis het leven.

Het ongeluk gebeurde op dinsdag 8 juni omstreeks 16.40 uur, op de Italiaanse snelweg A22. De Nederlandse bestuurder zou plots een gevaarlijke manoeuvre hebben gemaakt om een rij auto’s voor hem te ontwijken, schrijft het Italiaanse persbureau Ansa. Hierbij schepte hij twee motorrijders die met een flinke smak op de weg terechtkwamen.

De 30-jarige Francesco Severino uit Merano, die op een Yamaha Xj6 Diversion reed, werd in kritieke toestand per helikopter naar het ziekenhuis in Bozen gebracht, waar hij enige tijd later overleed. De andere motorrijder, een 21-jarige vriendin van het slachtoffer, raakte zwaargewond. De Nederlandse bestuurder werd ter plaatse aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Hij bleek niet onder invloed van alcohol.

Bekende vrijwilliger

Volgens Italiaanse media was de 30-jarige Severino een bekende vrijwilliger in Zuid-Tirol. ,,Hij was een man die vanuit Sicilië naar Zuid-Tirol was gekomen en met zijn grote mediterrane hart de harten van de Zuid-Tirolers wist te veroveren door altijd actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk, dat hij professioneel en met grote toewijding uitvoerde”, meldde het Rode Kruis in een verklaring aan de Italiaanse krant Alto Adige.

De 30-jarige Italiaan laat zijn vrouw achter. ‘De hele Zuid-Tiroolse gemeenschap omarmt en steunt zijn vrouw Elisa met grote genegenheid’, maakte het Rode Kruis verder nog bekend.

Zaak in Italië

De Nederlandse verdachte verblijft in afwachting van het proces in Nederland, weet het persbureau. Zijn Italiaanse advocaat was vandaag onbereikbaar voor commentaar. De zaak gaat in september verder in Bozen, de hoofdstad van Zuid-Tirol.