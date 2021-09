Nederlandse toeristen in hotel plots oog in oog met Messi

Luuk en zijn vriendin Renée wisten niet wat hen overkwam toen ze wilden inchecken bij een hotel in de buurt van Brugge. Ineens stonden ze oog in oog met Messi, Mbappé, en andere sterren van voetbalclub Paris Saint-Germain (PSG).

Luuk en Renée snapten er niets van toen ze bij Hotel Van der Valk in Oostkamp aankwamen voor hun romantisch weekendje Brugge. Ze werden meteen omsingeld door beveiligers van de Franse club PSG en mochten het hotel niet in. Ze stonden niet op de lijst. Pas na een telefoontje naar de receptie mochten ze toch naar binnen.

Dat ze in hetzelfde hotel verblijven als PSG hebben ze te danken aan hun vroege boeking. De Franse voetbalclub huurde kort geleden het volledige hotel af, maar wie al een boeking had mocht gewoon komen. ,,We wisten helemaal niet dat hier voetballers zouden logeren”, vertelt Luuk aan de Belgische krant HLN. ,,We snapten niet wat er gebeurde, maar erg vind ik het zeker niet.”

Oog in oog met Messi

Toen ze bij de receptie stonden om in te checken gebeurde iets waar menig voetbalfan jaloers op zou zijn. Luuk stond plots oog in oog met Lionel Messi. ,,We zagen ineens hoe al die sterren binnen kwamen wandelen. Ik heb Messi van heel dichtbij gezien, en niet alleen hem maar ook Neymar en Mbappé. Fantastisch is dat als voetbalsupporter.”

Een praatje maken of selfie nemen met de Argentijn zat er helaas niet in. ,,Er was heel veel security. Mijn dag kan in ieder geval niet meer stuk”, zegt Luuk gelukkig. ,,Misschien kan ik later vandaag nog wel een praatje met hem maken of kan ik op zijn deur kloppen. En morgen samen ontbijten? Wie weet!”

