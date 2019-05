Nederlandse trucker (33) aan dood ontsnapt bij botsing met trein Duitsland

Over de oorzaak van de crash, die omstreeks 04.30 uur plaatsvond in Alt Duvenstedt bij Rendsburg in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, kan hij nog niets zeggen. ,,Onderzoek moet dat uitwijzen. De vrachtwagenchauffeur is bovendien nog niet verhoord, de treinbestuurder evenmin.’’

Stilstaand

Zwaar transport

Het regionale treinverkeer, vooral dat tussen Hamburg en Flensburg, ondervindt volgens hem grote hinder van de chaos op de spoorwegovergang. ,,Hulpdiensten zijn nog steeds bezig met het verwijderen van de brokstukken en de vernielde voertuigen. De truck met oplegger was een zogenoemd zwaar transport, geladen met een rupsvoertuig voor in de bouw. Dat constructievoertuig schoof door de klap van de botsing van de oplegger.’’

Van der Vlist

Van der Vlist Transportgroep wil niks zeggen over de identiteit van de trucker en evenmin over de mogelijke oorzaak van de botsing. ,,Onze chauffeur heeft inderdaad een engeltje op zijn schouder gehad maar we wachten het onderzoek af. Dat is in volle gang’’, zegt het hoofd van de juridische dienst van het bedrijf.