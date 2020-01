Nederlandse vader ziet dochter (7) uit skilift glijden in Winterberg

video Evacuaties in Filipijnen om rommelende vulkaan, kilometers lange rookwolk

14:27 Duizenden Filipino’s zijn vandaag geëvacueerd vanwege een actieve vulkaan in de provincie Batangas. De autoriteiten denken dat de Mount Taal binnen enkele dagen of weken zal uitbarsten. Uit de vulkaan, die in 1977 voor het laatst uitbarstte, komt momenteel veel as. Hierdoor hangt een kilometers lange rookwolk in de lucht.