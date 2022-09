Nederlandse vakantiegangers gestrand op Gran Canaria: ‘Chaos en ellende hier’

Een groep van ruim honderd Nederlanders is gisteren gestrand op het Spaanse eiland Gran Canaria. De vakantiegangers zouden ‘s middags terugvliegen naar Eindhoven, maar kregen na ruim acht uur te horen dat hun vlucht toch niet doorging en werden vervolgens ondergebracht in verschillende hotels. Tot overmaat van ramp kon vanochtend slechts een deel van de groep vertrekken. ,,Het is totale chaos en ellende hier.”

Wat precies de reden is dat de vlucht gistermiddag niet doorging, is de vakantiegangers nog steeds niet duidelijk. Gefrustreerd zijn ze wel. ,,We hadden geen idee wat er aan de hand was. Telkens dachten we dat ons vliegtuig zou vertrekken maar dan bleek de vlucht weer vertraagd. Er hing wel dichte mist, maar of dat nu de reden was?!", zegt gedupeerde Kelly Vos aan de telefoon.

Het had volgens haar in elk geval niet te maken met de overstromingen en stormen die het eiland teisterde. Inmiddels schijnt het zonnetje weer volop op het eiland, maar de stemming onder de Nederlanders is er niet best. Na de overnachting in het hotel vannacht zijn ze vanochtend vroeg weer naar de luchthaven getogen om alsnog naar Nederland te vliegen. Tot hun ongenoegen kregen ze te horen dat slechts een deel van de groep kon vertrekken. ,,Sommige mensen reageerden gefrustreerd dat ze niet mee konden aan boord. Dat leidde tot wat duw- en trekwerk. Er is ook nog politie aan te pas gekomen. Sommige mensen begonnen te huilen.”

Ziek bemanningslid

Volgens Vos was een bemanningslid ziek geworden en mocht om die reden niet iedereen aan boord van het toestel. ,,Nu zijn ze met een half leeg toestel terug naar Eindhoven vertrokken. Absurd en puur willekeur!” De achterblijvers zijn weer (in sommige gevallen met koffer en al) naar verschillende hotels gebracht. Vijftien mensen zijn vanmiddag naar Rotterdam gevlogen, zo'n 23 reizigers gaan vanavond naar Amsterdam. TUI bevestigt dat niet iedereen vanochtend mee kon vanwege een ziek bemanningslid. Het is volgens de reisorganisatie dan een wettelijke verplichting om vanuit veiligheidsoverwegingen met minder passagiers te vliegen.

Volledig scherm Gestrande reizigers op het vliegveld van Gran Canaria. © REUTERS

,,We moeten nog maar zien of onze vlucht naar Amsterdam vanavond daadwerkelijk doorgaat", zegt Vos. ,,En dan wacht ons nog een helse reis. We komen rond 03.00 uur aan in Amsterdam en worden dan met pendelbussen naar Eindhoven gebracht.”

Technisch mankement

Ze zijn niet de enige gedupeerde reizigers, zo blijkt. Volgens TUI-woordvoerster Petra Kok was er zondag sprake van een technisch mankement aan de landingsbaan op de luchthaven op Gran Canaria, waardoor er geen enkel toestel meer kon landen of vertrekken. Niet alleen de groep Nederlanders is getroffen, ook reizigers uit andere landen. En ook mensen die onderweg waren of nog moesten vertrekken.

Zo zaten vakantiegangers op Schiphol urenlang (en tevergeefs) te wachten op vertrek, zij zijn ondergebracht in hotels in Amsterdam. Reizigers die al onderweg waren, hebben een tussenlanding gemaakt op Fuerteventura. Voor deze mensen begon de vakantie ook anders dan gedacht.

Woordvoerster Kok: ,,We wisten zondag niet hoe lang het zou duren voordat het mankement zou zijn verholpen, vandaar dat mensen lang hebben zitten wachten op het vliegveld. Uiteindelijk hebben we er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk voor mensen te regelen en ze onder te brengen in hotels. We hebben de reizigers op de hoogte gehouden via sms-berichten, maar ik snap dat dit een nare ervaring is.”

Vos en haar medereizigers reageren vol ongeloof op het bericht van TUI. Reiziger Daniëlle van Kooten: ,,We hebben niets gehoord over een technisch mankement, er is alleen gesproken over slechte weersomstandigheden. Er klopt volgens mij ook niets van, want wij zaten gisteren bij de gate te wachten toen er een toestel van TUI uit Düsseldorf binnenkwam en dat is wel gewoon vertrokken.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: