Nederlandse verkeersruzie in België: chauffeur verliest been nadat collega over hem heen rijdt

Op een bepaald moment stapte één van de truckers in zijn vrachtwagen, om te vertrekken. In een poging om hem tegen te houden, klemde de andere chauffeur zich vast aan de deurklink van de rijdende truck. De klink brak echter af, waardoor het slachtoffer ten val kwam en onder de wielen van de oplegger belandde. De man raakte daarbij zwaargewond aan het onderlichaam, hij verloor een been.

Verkeersdeskundige aangesteld

Het parket van Kortrijk bevestigt het incident. ,,We hebben één chauffeur kunnen verhoren, de man mocht daarna weer gaan”, klinkt het. ,,De andere trucker ligt zwaargewond in het ziekenhuis en kan nog niet ondervraagd worden. Daarom kunnen we ook geen verklaringen afleggen over de aanleiding en de omstandigheden van het incident. We wachten ook op de bevindingen van de verkeersdeskundige die we in dit dossier hebben aangesteld.”