Nederlandse vrouw laat ruim 1,4 miljoen euro na aan Frans dorp voor behoud van haar geliefde grottencomplex

Francina Boidin, née (Frans voor geboren, oftewel meisjesnaam, red.) Van Bortel, bepaalde in haar testament dat Lamanon, zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Aix-en-Provence, om precies te zijn 1.441.005,08 euro krijgt. Het geld moet volgens haar in eerste instantie gebruikt worden voor de restauratie en het onderhoud van de grotten van Calès, een door de mens uitgeholde rots met holen die bewoond waren van de prehistorie tot de middeleeuwen. De Nederlandse was er verliefd op omdat ze er ‘heerlijk’ kon wandelen. Ze bepaalde in haar laatste wil ook dat een deel van het geld wordt geïnvesteerd in het welzijn van senioren, meldt La Provence.

De burgemeester van Lamanon maakte tijdens de jongste gemeenteraadszitting, vorige week, bekend dat een weldoenster had besloten de gemeente een deel van haar erfenis te schenken. Een buitengewoon en onverwacht cadeau. Burgemeester Christian Nervi kreeg in december een telefoontje van een notaris die hem vertelde dat zijn gemeente een donatie zou ontvangen zonder het bedrag te kennen. Medio januari ontdekte hij het duizelingwekkende bedrag dat Francina Boidin had nagelaten.

De Nederlandse woonde volgens France Bleu in het naburige dorp Eyguières, waar ze in november op 84-jarige leeftijd overleed. De regionale radiozender meldt niet hoe lang Francina Boidin al in de Provence leefde en waar ze vandaan kwam.

Afgaande op een overlijdensbericht op mensenlinq.nl werd Francina geboren in Zeeland, hoogstwaarschijnlijk in Schoondijke in de gemeente Sluis. Daar werd haar oudere zus Johanna Francina althans geboren. Op 9 november 2019 melde Francina dat haar ‘zorgzame en dierbare zuster Joke’ in alle rust was overleden in Hoevelaken. Zij werd 86 jaar.

