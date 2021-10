Nederlandse wandelaar (69) omgekomen in Duitsland na val van tientallen meters

In het Duitse Windeck, iets ten oosten van Keulen, is zaterdag een 69-jarige Nederlander omgekomen nadat hij van een verhoogd wandelpad naar beneden viel. Volgens de lokale autoriteiten stortte hij zo’n veertig meter in de diepte. De man was volgens Duitse media een paar dagen op vakantie met zijn vrouw.