Nederlandse wingsuit-vlieger Jarno Cordia omgekomen in Zwitserland

Een Nederlander is woensdag in Zwitserland verongelukt bij het basejumpen met een vliegend pak (wingsuit) aan. Het gaat om de ervaren wingsuitvlieger Jarno Cordia (44), die al ruim vijfduizend sprongen op zijn naam heeft. Dat melden familieleden op sociale media.

De Zwitserse politie zegt dat er woensdag een man is omgekomen in de bergen bij Lauterbrunnen, maar meldt nog niet zijn identiteit. Het slachtoffer was volgens de politie vanaf het springpunt ‘High La Mousse’ gesprongen met zijn wingsuit en door onbekende oorzaak meerdere keren tegen een rotswand gebotst. Reddingswerkers konden niets meer voor hem betekenen. De politie in Bern doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

De zus van Cordia schrijft op Facebook dat ‘een sprong in het diepe’ in Zwitserland zijn laatste werd. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was donderdagavond niets bekend over de situatie.

Eerste sprong

Zeventien jaar geleden maakte Cordia zijn eerste parachutesprong boven het toenmalige Vliegveld Lelystad. Hij werkte toen als zelfstandige en maakte special effects en 3D-animaties voor televisie en reclames. ,Hij deed een cursus parachutespringen, en was daarna ‘verkocht’. ,,Ik vond het denk ik ook zo heerlijk omdat ik, als ADHD’er, voor mijn werk wel erg veel achter een computer zat", vertelde de wingsuit-vlieger daar toen over.

In 2003 trok hij voor het eerst een wingsuit aan. Dat is een speciaal pak met ‘vleugels’ tussen armen en benen, waardoor je in de lucht blijft zweven. Hij bleek talent te hebben, en begon drie jaar later zélf beginnerscursussen te geven. In maart dit jaar verscheen hij nog in een uitzending van Het Klokhuis, en vertelde daar hoe hij er al duizenden sprongen op had zitten.

Tijdens een vrije val bereiken wingsuit-vliegers snelheden van meer dan 300 kilometer per uur. Door die enorme snelheid lijkt de wereld in slowmotion aan je voorbij te gaan, beschreef Cordia. Gevaarlijk? Er kleven risico's aan de sport, zei hij daar eerder over, maar ‘ik heb in de lucht meer in eigen hand dan toen ik nog motor reed.’

